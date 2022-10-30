В США призвали НАТО подать «сигнал» Путину

Express: НАТО необходимо подать «сигнал» Путину, разместив гиперзвуковые ракеты в Турции

НАТО необходимо подать сигнал российскому президенту Владимиру Путину, разместив в Турции смертоносные гиперзвуковые ракеты, пишет Daily Express.

Эксперт по национальной безопасности, работающий в «Атлантическом совете» (Atlantic Council — американский аналитический центр при НАТО — прим. «Ленты.ру») в Вашингтоне, Альп Севимлисой (Alp Sevimlisoy) считает, что Турция — крупный игрок в Средиземноморье, и ее следует рассматривать как союзника как против России, так и против Китая.

По его словам, в Североатлантическом альянсе есть только три страны, которые обладают военной мощью, вооруженными силами и международным влиянием, — это США, Великобритания и Турция.

Специалист напомнил, что Турция имеет армию, действующую на Кавказе, в Средиземном море, Сирии, Ливии. «Мы, безусловно, должны всегда поддерживать Украину. В то же время должны удвоить усилия и разместить гиперзвуковые ракеты в рамках стратегического сдерживания вдоль Средиземного моря вдобавок к существующему тактическому ядерному оружию», — призвал эксперт.

Он считает, что альянс должен разместить гиперзвуковые ракеты на авиабазе «Инджирлик» в Турции и поставить Анкаре истребители F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot, «чтобы южный фланг в Средиземном море был защищен как от России, так и от Китая в будущем».

Ранее Путин заявил, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут молниеносными.