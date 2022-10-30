Футболист «Спартака» высказался о чемпионате мира-2022 без россиян

Российский футболист Александр Соболев заявил, что чемпионат мира-2022 не будет праздником

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Есть ощущение, что чемпионат мира не будет праздником, задумался на днях, что сейчас был бы одним из кандидатов на поездку. Могли бы туда попасть», — рассказал футболист, добавив, что поддерживать на мундиале никого не будет.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На турнире выступят 32 лучшие команды мира.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.

