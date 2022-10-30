В стратегии нацобороны США увидели повод к развитию ПВО России и Китая

Военный аналитик Михайлов: стратегия нацобороны США спровоцирует развитие ПВО РФ и КНР

Российские военные эксперты увидели в новой стратегии национальной обороны США повод, который спровоцирует развитие систем противовоздушной обороны России и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов указал, что Соединенные Штаты отказались от ряда вооружений, поскольку понимают, что создание мощных боеприпасов становится менее оправданным.

Военный эксперт отметил, что США создают компактные боеголовки мощностью от трех до пяти тонн в тротиловом эквиваленте, которые можно доставлять любыми носителями, в том числе гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками.

По мнению Михайлова, снижение мощности заряда повышает толерантность к применению ядерного оружия в локальных конфликтах.

«Эта тенденция на отказ от мощных крупных ядерных боеголовок и переход к компактным зарядам опять же приведет к развитию ПВО/ПРО, которые есть у России, Китая, других конкурентов США», — подчеркнул Михайлов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» разъяснил стратегию Соединенных Штатов по вопросу ядерного оружия. По его мнению, фактически, США не нужны условия для применения ядерного оружия: страна оставляет за собой право принимать соответствующее решение исходя из собственных интересов. Он считает, что Вашингтон специально не оглашает возможные условия применения ядерного оружия, чтобы держать оппонентов в напряжении.

