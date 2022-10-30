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00:50, 30 октября 2022Наука и техника

В стратегии нацобороны США увидели повод к развитию ПВО России и Китая

Военный аналитик Михайлов: стратегия нацобороны США спровоцирует развитие ПВО РФ и КНР

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Российские военные эксперты увидели в новой стратегии национальной обороны США повод, который спровоцирует развитие систем противовоздушной обороны России и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов указал, что Соединенные Штаты отказались от ряда вооружений, поскольку понимают, что создание мощных боеприпасов становится менее оправданным.

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Военный эксперт отметил, что США создают компактные боеголовки мощностью от трех до пяти тонн в тротиловом эквиваленте, которые можно доставлять любыми носителями, в том числе гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками.

По мнению Михайлова, снижение мощности заряда повышает толерантность к применению ядерного оружия в локальных конфликтах.

«Эта тенденция на отказ от мощных крупных ядерных боеголовок и переход к компактным зарядам опять же приведет к развитию ПВО/ПРО, которые есть у России, Китая, других конкурентов США», — подчеркнул Михайлов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» разъяснил стратегию Соединенных Штатов по вопросу ядерного оружия. По его мнению, фактически, США не нужны условия для применения ядерного оружия: страна оставляет за собой право принимать соответствующее решение исходя из собственных интересов. Он считает, что Вашингтон специально не оглашает возможные условия применения ядерного оружия, чтобы держать оппонентов в напряжении.

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Марина Совина
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