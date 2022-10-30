Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину

Times: Трасс на посту главы МИД Великобритании требовала бутылку вина в ходе визитов

Во время пребывания на посту министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс требовала себе бутылку холодного вина и кофе независимых брендов. Об этом изданию The Times рассказали авторы будущей книги об экс-премьере королевства.

По их данным, «райдер» не был официальным, но о любви министра к вину были осведомлены посольства по всему миру. И если к ним приезжала Трасс, то специально для нее готовили бутылку совиньон блан, которая должна находиться в холодильнике в ее номере. Кроме того, вся еда для нее обязательно должна была быть свежеприготовленной.

Бывший советник экс-премьера Кирсти Бьюкенен поделилась информацией о том, что Трасс пила невообразимо много кофе и постоянно употребляла пищу, богатую углеводами.

Лиз Трасс возглавила британское правительство в начале сентября, сменив на этом посту Бориса Джонсона, однако спустя полтора месяца премьер подала в отставку. Ее сменщиком стал 42-летний Риши Сунак. Это первый британский премьер индийского происхождения, а кроме того, самый молодой политик, занимавший этот пост.