Стало известно о взрывах в Запорожье
«Страна.ua»: взрывы слышны в Запорожье, объявлена воздушная тревога
Взрывы слышны в Запорожье, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram.
Отмечается, что до этого там была объявлена воздушная тревога.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район и готовят его к уличным боям.
На данный момент под контролем российских военных находится более 70 процентов Запорожской области. При этом украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.