Стало известно о взрывах в Запорожье

«Страна.ua»: взрывы слышны в Запорожье, объявлена воздушная тревога

Взрывы слышны в Запорожье, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram.

Отмечается, что до этого там была объявлена воздушная тревога.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район и готовят его к уличным боям.

На данный момент под контролем российских военных находится более 70 процентов Запорожской области. При этом украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.