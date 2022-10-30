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22:44, 30 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Запорожье

«Страна.ua»: взрывы слышны в Запорожье, объявлена воздушная тревога
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы слышны в Запорожье, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram.

Отмечается, что до этого там была объявлена воздушная тревога.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район и готовят его к уличным боям.

На данный момент под контролем российских военных находится более 70 процентов Запорожской области. При этом украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.

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Марина Совина
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