Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:29, 31 октября 2022Силовые структуры

Избивших в Подмосковье призывников шестерых бойцов ММА поместили в СИЗО

В Электростали арестовали бойцов MMA, избивших призывников из-за разногласий по СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В Электростали поместили в СИЗО шестерых человек в возрасте от 17 до 23 лет, избивших двух мужчин. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Вскоре арестованным фигурантам будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 («Избиение») УК РФ. Им может грозить до семи лет тюрьмы.

28 октября стало известно, что бойцы MMA промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили призывников. По словам пострадавших, причиной конфликта стали негативные высказывания о мобилизации и разногласия, касающиеся специальной военной операции (СВО) на Украине. В настоящий момент пострадавшие находятся на службе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
В Молдавии спрогнозировали рост протестных настроений
Российский вездеход ТМ-140 прошел испытания в Арктике
Силуанов назвал Минфин автором противоядия против санкций
Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле
Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху
В Госдуме объяснили получение повесток после окончания частичной мобилизации
В Нидерландах начались масштабные военные учения НАТО
Врач оценил необходимость отдыхать от очков
Бастрыкин взял на контроль дело сбившего мальчика российского депутата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.