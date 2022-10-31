Избивших в Подмосковье призывников шестерых бойцов ММА поместили в СИЗО

В Электростали арестовали бойцов MMA, избивших призывников из-за разногласий по СВО

В Электростали поместили в СИЗО шестерых человек в возрасте от 17 до 23 лет, избивших двух мужчин. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Вскоре арестованным фигурантам будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 («Избиение») УК РФ. Им может грозить до семи лет тюрьмы.

28 октября стало известно, что бойцы MMA промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили призывников. По словам пострадавших, причиной конфликта стали негативные высказывания о мобилизации и разногласия, касающиеся специальной военной операции (СВО) на Украине. В настоящий момент пострадавшие находятся на службе.