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17:09, 31 октября 2022Россия

Матвиенко рассказала о получивших повестку в суд Украины сенаторах

Спикер Совфеда Матвиенко рассказала о получивших повестку в суд Украины сенаторах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, что все сенаторы получили повестки в суд Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, ее саму в Интерпол объявили в розыск. Идет ли речь о запросе Киева в Интерпол для объявления в международный розыск, председатель Совета Федерации при этом не уточнила.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск порядка 700 высокопоставленных россиян. Среди них оказались официальный представитель МИД Мария Захарова, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и командующий российскими войсками в зоне проведения спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают объявление СБУ в бывшей советской республике в розыск заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и других высокопоставленных российских политиков.

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Сергей Истомин
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