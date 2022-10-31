Россиянин на машине выехал на взлетную полосу аэропорта и попросился в Африку

Россиянин пробил на автомобиле ограждение аэропорта Пулково и попросился в Африку

Россиянин на машине выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта в Санкт-Петербурге и попросился улететь в Африку. Подробности случившегося публикует 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

По информации издания, 33-летний петербуржец, желавший отправиться на отдых, пробил на автомобиле Opel Astra ограждение аэропорта Пулково и подъехал прямо к самолету. Мужчину, настойчиво просившего отправиться на другой континент, задержали сотрудники правоохранительных органов.

От прохождения медосвидетельствования дебошир отказался, но полицейские отметили, что в момент инцидента он пребывал в невменяемом состоянии. Позже правонарушитель признался, что употребил наркотики. В настоящее время россиянин находится в отделении полиции, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в октябре пьяный пассажир воздушного судна, следовавшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск, устроил дебош на борту и попал на видео. 30-летний россиянин во время полета нарушал общественный порядок, в связи с чем членам летного состава пришлось ограничить его передвижение по салону, привязав к креслу.