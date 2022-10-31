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17:43, 31 октября 2022Силовые структуры

Просившегося в Африку россиянина заключили под стражу

Суд арестовал мужчину, прорвавшегося на машине в Пулково и попросившегося в Африку
Начало событий в новости Россиянин на машине выехал на взлетную полосу аэропорта и попросился в Африку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Кирилла Селезнева, прорвавшегося на машине в аэропорт Пулково, чтобы попроситься в Африку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину заключили под стражу до 27 декабря. Россиянину вменяется хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В ходе предварительного расследования установлено, что 28 октября около 18:30 мск Селезнев на своем Opel Astra пробил ограждение аэропорта Пулково, на взлетной полосе подъехал к самолету и там попросил увезти его в Африку.

Материальный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

На суде Селезнев возражал против ареста, заявив, что у него на иждивении находится нетрудоспособная мать. После задержания полицией он признался, что употребил наркотики.

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Любовь Ширижик
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