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16:57, 31 октября 2022Наука и техника

Вирус «Азов» опозорил экспертов по компьютерной безопасности

BleepingComputer: вирус «Азов» подставил специалистов по компьютерной безопасности

Фото: Steve Marcus / Reuters

В сети обнаружили вирус-шифровальщик «Азов» (Azov). Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты обратили внимание на новый вирус «Азов», распространяемый через пиратский софт и генераторы ключей. При установке опасная программа может зашифровать данные пользователей и потребовать выкуп за разблокировку файлов. По словам специалистов, вирус был создан в том числе с целью опозорить экспертов, занимающихся компьютерной безопасностью.

Так, в документе RESTORE_FILES.txt, который распространяется вместе с вирусом, содержится инструкция по разблокировке файлов. В ней говорится, что для расшифровки данных необходимо обратиться к «специалистам», среди которых указана редакция портала BleepingComputer. Журналисты медиа заявили, что не имеют отношения к распространителям вредоносной программы и считают подобные заявления попыткой подставить специалистов по борьбе с опасным ПО.

Также в редакции издания отметили, что вирус, вероятно, назван в честь украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, в файле RESTORE_FILES.txt отмечается, что Запад и конкретно президент США Джо Байден «недостаточно помогает Украине». По словам журналистов, возможно, создатели программы хотели с помощью мошенничества обратить внимание на проблему.

В середине октября специалисты Microsoft сообщили, что транспортные компании Польши и Украины подверглись атаке нового вируса-вымогателя Prestige. По сведениям компании, кибератака была предпринята 11 октября.

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Андрей Ставицкий
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