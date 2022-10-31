Вирус «Азов» опозорил экспертов по компьютерной безопасности

BleepingComputer: вирус «Азов» подставил специалистов по компьютерной безопасности

В сети обнаружили вирус-шифровальщик «Азов» (Azov). Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты обратили внимание на новый вирус «Азов», распространяемый через пиратский софт и генераторы ключей. При установке опасная программа может зашифровать данные пользователей и потребовать выкуп за разблокировку файлов. По словам специалистов, вирус был создан в том числе с целью опозорить экспертов, занимающихся компьютерной безопасностью.

Так, в документе RESTORE_FILES.txt, который распространяется вместе с вирусом, содержится инструкция по разблокировке файлов. В ней говорится, что для расшифровки данных необходимо обратиться к «специалистам», среди которых указана редакция портала BleepingComputer. Журналисты медиа заявили, что не имеют отношения к распространителям вредоносной программы и считают подобные заявления попыткой подставить специалистов по борьбе с опасным ПО.

Также в редакции издания отметили, что вирус, вероятно, назван в честь украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, в файле RESTORE_FILES.txt отмечается, что Запад и конкретно президент США Джо Байден «недостаточно помогает Украине». По словам журналистов, возможно, создатели программы хотели с помощью мошенничества обратить внимание на проблему.

В середине октября специалисты Microsoft сообщили, что транспортные компании Польши и Украины подверглись атаке нового вируса-вымогателя Prestige. По сведениям компании, кибератака была предпринята 11 октября.