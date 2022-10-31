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20:31, 31 октября 2022Силовые структуры

Члена банды осудили на семь лет за похищение россиянки и разбой

В Петербурге члена банды осудили на семь лет за похищение девушки и разбойное нападение

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Петербурге заключившего досудебное соглашение россиянина осудили на семь лет колонии строгого режима за создание банды и участие в ней, незаконный оборот оружия, разбой, а также похищение человека и документов. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, двое петербуржцев создали банду. 19 апреля 2019 года в поселке Песочный члены этой банды напали на местного жителя с огнестрельным оружием, отняв у него деньги и имущество на сумму более полумиллиона рублей. 12 марта 2021 года фигуранты и двое их подельников возле одного из домов на Ординарной улице напали на россиянку с электрошокером, забрали у нее автомобиль и похитили украшения, имущество и документы.

Затем девушку насильно доставили в дом в Ленобласти. В тот же день ее освободили.

21 октября сообщалось, что в Москве осудят пятерых членов банды за убийства пенсионеров ради их имущества.

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Елизавета Новикова
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