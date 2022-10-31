Подлежащих мобилизации граждан начали выпускать из России

Baza: граждан, ранее подлежащих мобилизации, начали выпускать из России

Россиян, которые ранее подлежали призыву в рамках частичной мобилизации, начали выпускать из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Издание ссылается на пример россиянина, которому в конце октября смоленский военкомат запретил выезд из России до 2222 года. 31 октября его пропустили через границу в Финляндию, где молодому человеку нужно продолжить обучение.

По их данным, потенциальных призывников удалили из базы данных, которой пользовались пограничники. Подобные списки начали действовать на границе почти сразу после объявления частичной мобилизации. Таким образом, пытавшемся выехать россиянам, состоявшим в этих списках, выдавали документ об отказе.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призываны 300 тысяч человек.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.