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12:21, 31 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко пообещал вернуть Западу долги в белорусских рублях

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал вернуть долги Западу в белорусских рублях
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что республика будет перечислять выплаты по госдолгу перед западными странами в белорусских рублях. Его цитирует «БелТА».

«Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы немного должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались», — напомнил Лукашенко.

Глава государства заявил, что Минск будет зачислять платежи в белорусских рублях на отдельные счета. «Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, — ради бога. Не созреют — что ж», — подытожил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что западные санкции не достигли своих целей в Белоруссии, а республика продолжает развивать на фоне «беспрецедентного санкционного давления». При этом он отметил, что негативный эффект от них ощущается.

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Алевтина Запольская
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