Раскрыт секрет успешной работы с зумерами

Каждый раз, когда в компании что-то идет не так с молодыми сотрудниками, почти мгновенно возникает удобное объяснение: это потому что пришли зумеры, однако этим объяснением руководитель оправдывает свою лень, убежден руководитель отдела контроля качества Битрикс24 Олег Строкатый. Секрет успешной работы с поколением Z специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».
По словам Строкатого, как только руководитель начинает объяснять системные проблемы поколением, он перестает разбираться в мышлении, в управлении и в устройстве собственной команды.
Когда я слышу фразу: «Сейчас молодежь другая, это ж зумеры», я сразу перевожу ее на нормальный язык. Чаще всего за ней скрывается одна из трех вещей: человеку не объяснили контекст, ему не поставили мышление, либо системой всерьез никто не занимался
При этом собеседник отметил, что отрицать поколенческий контекст нельзя, потому что он влияет на темп жизни и понимание труда. Однако основное — личностные качества человека, добавил он.
«Разговоры о поколениях очень часто прикрывают обычную управленческую слабость. Когда в компании не собрана производственная логика, вход в процессы размыт, цели звучат туманно, качество не имеет веса, контроль развален, команда живет “несцепленно”, а поведение руководителя меняется от случая к случаю, сотрудник начинает плыть. Возраст здесь вообще вторичен. В такой среде поплывет почти любой», — поделился Строкатый.
Сильная команда появляется там, где есть система, убежден собеседник. Он объяснил, что если управленческая и производственная конструкция уже выстроена, то зумер, как и миллениал, быстро понимает, что и как ему предстоит делать.
«Когда система слаба, она начинает производить мифы. Один из самых удобных — миф о поколении, которое якобы само по себе плохо приспособлено к работе. Это удобная сказка для тех, кто не выстроил вход в профессию, не настроил управление, не создал среду взросления и так и не научил руководителей быть руководителями», — заключил Строкатый.
Ранее зумеры раскрыли свое настоящее отношение к приложениям для знакомств, позволяющим найти партнера онлайн. Опрос более чем двух тысяч молодых мужчин и женщин в возрасте до 28 лет показал, что 78 процентов из них хотели бы встретить свою настоящую любовь более традиционным способом.