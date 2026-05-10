Раскрыт секрет успешной работы с зумерами

Эксперт Строкатый назвал налаженную систему секретом успешной работы с зумерами

Каждый раз, когда в компании что-то идет не так с молодыми сотрудниками, почти мгновенно возникает удобное объяснение: это потому что пришли зумеры, однако этим объяснением руководитель оправдывает свою лень, убежден руководитель отдела контроля качества Битрикс24 Олег Строкатый. Секрет успешной работы с поколением Z специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

По словам Строкатого, как только руководитель начинает объяснять системные проблемы поколением, он перестает разбираться в мышлении, в управлении и в устройстве собственной команды.

Когда я слышу фразу: «Сейчас молодежь другая, это ж зумеры», я сразу перевожу ее на нормальный язык. Чаще всего за ней скрывается одна из трех вещей: человеку не объяснили контекст, ему не поставили мышление, либо системой всерьез никто не занимался Олег Строкатый руководитель отдела контроля качества Битрикс24

При этом собеседник отметил, что отрицать поколенческий контекст нельзя, потому что он влияет на темп жизни и понимание труда. Однако основное — личностные качества человека, добавил он.

«Разговоры о поколениях очень часто прикрывают обычную управленческую слабость. Когда в компании не собрана производственная логика, вход в процессы размыт, цели звучат туманно, качество не имеет веса, контроль развален, команда живет “несцепленно”, а поведение руководителя меняется от случая к случаю, сотрудник начинает плыть. Возраст здесь вообще вторичен. В такой среде поплывет почти любой», — поделился Строкатый.

Сильная команда появляется там, где есть система, убежден собеседник. Он объяснил, что если управленческая и производственная конструкция уже выстроена, то зумер, как и миллениал, быстро понимает, что и как ему предстоит делать.

«Когда система слаба, она начинает производить мифы. Один из самых удобных — миф о поколении, которое якобы само по себе плохо приспособлено к работе. Это удобная сказка для тех, кто не выстроил вход в профессию, не настроил управление, не создал среду взросления и так и не научил руководителей быть руководителями», — заключил Строкатый.

