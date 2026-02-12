Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 12 февраля 2026Забота о себе

Зумеры раскрыли настоящее отношение к приложениям для знакомств

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Представители поколения Z, или зумеры, раскрыли свое настоящее отношение к приложениям для знакомств, позволяющим найти партнера онлайн. Об этом говорится в исследовании американского производителя сладостей, опубликованном в издании Mirror.

Опрос более чем двух тысяч молодых мужчин и женщин в возрасте до 28 лет показал, что 78 процентов из них хотели бы встретить свою настоящую любовь более традиционным способом. 74 процента респондентов считают, что хотели бы общаться с партнером письмами, написанными от руки, и проявлять спонтанные жесты внимания. Почти каждый десятый опрошенный зумер заявил, что его возмущают дейтинговые приложения, но при этом 46 процентов не знают другого способа найти свою любовь.

Материалы по теме:
Поколение активистов. Зумеров считают глупыми и зависимыми от интернета. Почему именно они изменят мир к лучшему?
Поколение активистов.Зумеров считают глупыми и зависимыми от интернета. Почему именно они изменят мир к лучшему?
6 мая 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

В свою очередь, 62 процента респондентов заявили, что предпочли бы получить приглашение на свидание лично, а не в мессенджере или в социальных сетях.

Ранее стало известно, что зумеры все чаще используют смартфоны во время интимной близости. Согласно исследованию, проведенному среди примерно 100 тысяч американских студентов, каждый третий зумер во время секса отвлекается на телефон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве взорвался автомобиль

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Госдуме попросили проверить причины роста цен на огурцы

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 12 февраля

    Названы пять самых популярных автомобилей для ввоза в Россию

    Россиянин подменил сейф и оставил пожилого друга без миллионов

    Решетников предупредил о замедлении экономики

    Открестившемуся от 9 Мая российскому блогеру объяснили причину изъятия Porsche

    Российская школьница зверски избила сверстницу на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok