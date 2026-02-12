Зумеры раскрыли настоящее отношение к приложениям для знакомств

Представители поколения Z, или зумеры, раскрыли свое настоящее отношение к приложениям для знакомств, позволяющим найти партнера онлайн. Об этом говорится в исследовании американского производителя сладостей, опубликованном в издании Mirror.

Опрос более чем двух тысяч молодых мужчин и женщин в возрасте до 28 лет показал, что 78 процентов из них хотели бы встретить свою настоящую любовь более традиционным способом. 74 процента респондентов считают, что хотели бы общаться с партнером письмами, написанными от руки, и проявлять спонтанные жесты внимания. Почти каждый десятый опрошенный зумер заявил, что его возмущают дейтинговые приложения, но при этом 46 процентов не знают другого способа найти свою любовь.

В свою очередь, 62 процента респондентов заявили, что предпочли бы получить приглашение на свидание лично, а не в мессенджере или в социальных сетях.

Ранее стало известно, что зумеры все чаще используют смартфоны во время интимной близости. Согласно исследованию, проведенному среди примерно 100 тысяч американских студентов, каждый третий зумер во время секса отвлекается на телефон.