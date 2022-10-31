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21:38, 31 октября 2022Россия

Российский регион запросил у правительства помощь в восстановлении сел у границы

Губернатор Гладков запросил федеральную помощь на восстановление сел после обстрелов

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Власти Белгородской области обратились к правительству России с просьбой о выделении региону федеральной помощи на восстановление приграничных сел, пострадавших от ударов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

По его словам, в регионе планируется строительство новых домов для тех, чье жилье было повреждено в результате обстрелов.

«Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству РФ по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов», — рассказал Гладков.

Он отметил, что наибольшие повреждения получили Журавлевка и Нехотеевка. Как уточнил губернатор, жители этих сел в настоящее время находятся у своих родственников или в пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под очередной обстрел со стороны Украины. В результате удара пострадавших не оказалось.

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Марина Совина
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