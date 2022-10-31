Стало известно о применении Украиной снарядов с белым фосфором

Российский артиллерист Космос рассказал о применении ВСУ снарядов с белым фосфором

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий вели огонь боеприпасами с белым фосфором из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом рассказал старший офицер российской артиллерийской батареи с позывным Космос, передает РИА Новости.

«Самым запоминающимся был первый по-настоящему тяжелый бой, когда нам поступил приказ прикрывать отход пехоты. Наша батарея стояла в четырех километрах от позиций нашей пехоты. На них пошел противник с несколькими танками. Чтобы подавить наш огонь, противник применил огонь своей артиллерии из РСЗО "Град" с запрещенными боеприпасами — это фосфор вперемешку с фугасными снарядами», — рассказал офицер.

Он также отметил, что противник использовал необычную тактику: заряды с белым фосфором служили в качестве отвлечения, за ними следовали удары обычными фугасами.

Ранее ветеран греческой армии, военный журналист Ставрос Атламазоглу заявил, что ВСУ столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов. По его словам, украинские военные расходуют до шести тысяч боеприпасов в день.