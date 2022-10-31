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14:33, 31 октября 2022Мир

ЕК раскрыла сумму выделенных ЕС средств на поставки оружия Украине

Еврокомиссия: ЕС выделил с февраля 3,1 миллиарда евро на поставки оружия Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Европейский союз (ЕС) с февраля выделил 3,1 миллиарда евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине. Сумму выделенных средств раскрыли на брифинге представители Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант и внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает ТАСС.

«Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 3,1 млрд евро на оплату поставляемого на Украину оружия и остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя», — рассказала Массрали.

Ранее стало известно, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Украине военную помощь. Кроме того, украинская сторона хочет, чтобы Вашингтон более тщательно проверил соблюдение Израилем антироссийских санкций.

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Виктория Кондратьева
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