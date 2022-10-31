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06:21, 31 октября 2022Мир

Материальное положение британцев назвали отчаянным

Bloomberg: за последний год удвоилось число британцев, с трудом сводящих концы с концами

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Финансовое положение жителей Великобритании назвали отчаянным на фоне удвоившегося за последний год числа людей, которым с трудом удается сводить концы с концами. Об этом пишет Bloomberg.

Многие британцы увязли в долгах, пытаясь заплатить за что-то кроме еды и жилья, другие же вынуждены отказываться от предметов первой необходимости, говорится в публикации. Согласно результатам исследования Фонда Джозефа Раунтри, семь миллионов британских семей остались без отопления, туалетных принадлежностей и сократили частоту приема душа. Сильнее всего пострадала группа людей с самым низким доходом, поскольку после уплаты налогов и покупки самого необходимого, у них оставалось 2,6 фунта стерлинга (примерно 190 рублей) на всю неделю. Ранее этот показатель был равен 55 фунтам, что эквивалентно почти четырем тысячам рублей.

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Издание приводит рассказы британцев, которые столкнулись с кризисом. Так, например, 59-летний многодетный отец-одиночка Ник де Стейкпул вынужден включать отопление лишь на один час вечером, а затем после того, как семья отправится спать. Чтобы прокормить семью ему приходится обращаться в продовольственный банк. «Я не хочу жить на консервах. Я хочу, чтобы мои дети были здоровы», — посетовал британец. Однако половина независимых продовольственных банков Великобритании уже предупреждает о своей неспособности помочь всем нуждающимся грядущей зимой, если они не сократят объемы пайка.

Ранее сообщалось, что более трем миллионам британцам пришлось отказаться от мыла и дезодоранта на фоне кризиса. Отмечалось, что многие из них чувствуют себя дискомфортно при посещении работы, поскольку не могут позволить себе средства гигиены.

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Варвара Кузьмина
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