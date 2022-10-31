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19:50, 31 октября 2022Ценности

Лицо блогерши окаменело после процедуры у косметолога

Блогерша Джорджия Фокс закачала филлеры в щеки и осталась с окаменевшим лицом

Кадр: @georgiafox11 / TikTok

Популярная блогерша Джорджия Фокс закачала филлеры в щеки и осталась с окаменевшим лицом. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в собственном TikTok-аккаунте, на который подписаны более 92 тысяч человек.

Девушка призналась, что решила подчеркнуть скулы, придав объем верхней области щек посредством дермального наполнителя. По словам героини материала, спустя несколько месяцев после процедуры ее лицо внезапно раздулось посреди ночи, и с каждым днем ситуация ухудшалась.

Через трое суток Фокс отправилась в клинику, чтобы избавиться от филлеров. «Врачи никогда не встречали такой реакции раньше. [Лицо] оно застыло как цемент», — поделилась ощущениями тиктокерша и отметила, что медикам потребовалось два приема на извлечение препарата из-под кожи.

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Публикация девушки стала вирусной и набрала почти 215 тысяч просмотров. Другие пользователи соцсети посочувствовали ей в комментариях. «Со мной произошло то же самое после первой процедуры. Специалист закачала филлеры выше, чем нужно», «Дешевый филлер и неправильное размещение», «Тебе определенно не следует использовать наполнители», — высказались они.

В октябре американка Басия Квери прославилась в сети из-за неожиданного размера увеличенных губ. Жительница Лас-Вегаса рассказала, что обратилась в салон красоты, где произвела коррекцию внешности с помощью филлеров. Она показала фото, сделанное сразу после процедуры. Ее губы выглядели более объемными и имели небольшие покраснения. Однако вскоре губы Квери значительно увеличились из-за отека и перестали полностью смыкаться.

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Карина Черных
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