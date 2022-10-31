В Черкасской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Черкасской области Табурец заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в результате ракетных ударов в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegeam-канале.

«В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают», — заявил Табурец.

Ранее часть Киева была обесточена в результате атак на объекты критической инфраструктуры столицы. По словам мэра города Виталия Кличко, часть домов также осталась без водоснабжения.

31 октября стало известно о серии взрывов в нескольких регионах Украины, в частности в Киевской, Полтавской, Винницкой и Днепропетровской областях.