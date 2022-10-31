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10:20, 31 октября 2022Бывший СССР

В Черкасской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Черкасской области Табурец заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: Александр Черный / Коммерсантъ

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в результате ракетных ударов в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegeam-канале.

«В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают», — заявил Табурец.

Ранее часть Киева была обесточена в результате атак на объекты критической инфраструктуры столицы. По словам мэра города Виталия Кличко, часть домов также осталась без водоснабжения.

31 октября стало известно о серии взрывов в нескольких регионах Украины, в частности в Киевской, Полтавской, Винницкой и Днепропетровской областях.

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Алевтина Запольская
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