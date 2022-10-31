ООН не увидела инцидентов в Черном море после выхода России из зерновой сделки

В ООН заявили, что в Черном море не было инцидентов после выхода России из зерновой сделки

ООН не увидела, чтобы в гуманитарном коридоре в Черном море во время транспортировки украинских запасов зерна происходили какие-то инциденты. Об этом рассказал представитель организации в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла, цитату приводит РИА Новости.

«12 груженых судов проходят по коридору в тот момент, пока мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты», — рассказал представитель организации.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России считают, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Германия призвала Россию вернуться в продуктовую сделку, а Турция признала, что международное сообщество предоставило ей меньше возможностей, чем Украине в рамках того же договора.