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20:28, 31 октября 2022Мир

Китай понадеялся на консенсус сторон по зерновой сделке

Зампостпреда Китая при ООН понадеялся, что стороны достигнут консенсуса по зерновой сделке

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Пекин надеется, что стороны зерновой сделки достигнут консенсуса и найдут решение, которое устроит всех. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает ТАСС.

«Мы отмечаем недавнее заявление России о том, что она приняла решение приостановить участие в зерновой сделке ввиду последствий для Черноморского флота около Севастополя, а также отмечаем реагирование Украины, ООН и других соответствующих сторон», — высказался зампостпреда.

Гэн Шуан выразил надежду, что стороны восстановят взаимное доверие и будут продолжать поддерживать контакты.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на фоне атак беспилотников на Черноморский флот РФ Россия будет вынуждена принимать собственные меры по досмотру судов, идущих через Черное море. Он также пообещал, что Москва в ближайшее время детализирует выводы и дальнейшие подходы к реализации зерновой сделки.

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Виктория Кондратьева
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