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11:06, 31 октября 2022Мир

В Китае испугались возвращения коронавируса

Bloomberg: число заражений коронавирусом в Китае резко выросло впервые за 80 дней

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Китае впервые за 80 дней резко выросло число заражений коронавирусной инфекцией: 30 октября сообщили о 2675 случаях заражений, что на 802 случая выше, чем всего лишь днем ранее. В связи с этим в стране испугались возвращения COVID-19 и жестких ограничений, сообщает Bloomberg.

Вирус очень быстро распространяется в более чем половине провинций страны (всего их 31), включая некоторые из ее крупнейших и наиболее экономически значимых районов. Шанхайский курорт и парки Walt Disney Co., включая Диснейленд и Диснейтаун, неожиданно закрылись в понедельник 31 октября, сославшись на требования по предотвращению и контролю над пандемией.

С момента начала распространения инфекции в Китае в конце 2019-го — начале 2020 года власти страны придерживаются жесткой ограничительной политики, несмотря на большие экономические издержки, растущее недовольство и фактическую изоляцию от остального мира. Как пишет агентство, уже наблюдаются признаки того, что такой подход начинает давить на работников и их семьи, поскольку постепенно усиливающиеся меры контроля над инфекцией затрудняют ведение бизнеса в стране и участие в общественной деятельности.

Китай также запретил въезд большинству иностранцев с марта 2020 года.

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Виктория Кондратьева
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