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06:21, 31 октября 2022Мир

В России прокомментировали решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке

РИА Новости: решение Киева, Анкары и ООН по движению судов ни к чему не обязывает Москву

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Решения о движении судов в рамках зерновой сделки, принятые Украиной, Турцией и Организацией объединенных наций (ООН) ни к чему не обязывают Россию. Об этом заявил российской источник, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — отметил собеседник агентства.

Вечером 30 октября Киев, Анкара и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки. Стороны без участия Москвы договорились, что 31 октября по гуманитарному коридору пройдут 14 судов.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Марина Совина
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