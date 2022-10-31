В России прокомментировали решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке

РИА Новости: решение Киева, Анкары и ООН по движению судов ни к чему не обязывает Москву

Решения о движении судов в рамках зерновой сделки, принятые Украиной, Турцией и Организацией объединенных наций (ООН) ни к чему не обязывают Россию. Об этом заявил российской источник, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — отметил собеседник агентства.

Вечером 30 октября Киев, Анкара и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки. Стороны без участия Москвы договорились, что 31 октября по гуманитарному коридору пройдут 14 судов.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

