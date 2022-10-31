Названы критерии высокооплачиваемого донора спермы в России

Уролог Боголюбов: в России спросом пользуются доноры спермы с четвертой группой крови

В России повышенным спросом пользуется биоматериал доноров спермы со славянской внешностью и четвертой группой крови, заявили врач-уролог Сергей Боголюбов и руководитель донорских программ Анжела Мазур клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGG). В беседе с «Лентой.ру» они назвали еще несколько критериев, которыми должен обладать высокооплачиваемый кандидат.

Мазур объяснила, что сдать свою сперму в банк может далеко не любой мужчина. Есть ряд критериев, которым нужно соответствовать в плане здоровья и внешних данных. В частности, потенциальный донор должен иметь нормальный индекс массы тела, потому что лишний вес ухудшает качество спермы, его рост должен составлять не менее 170 сантиметров, а внешность должна не иметь изъянов. Кроме того, в доноры спермы берут только мужчин со здоровой психикой и без вредных привычек.

В России дефицитным считается биоматериал от доноров со славянской внешностью и четвертой группой крови, в особенности с отрицательным резус-фактором. Также востребована сперма от доноров-азиатов и кавказцев, группа крови при этом значения не имеет. Есть спрос и на биоматериал от иностранцев. Российские пары и одинокие женщины спрашивают про доноров из Скандинавии, Испании, Италии.

«Наибольшим спросом пользуется биоматериал от кандидатов моложе 28 лет, кареглазых или голубоглазых, имеющих высшее образование. Предпочтение отдается высокому росту (180 сантиметров и выше), группа крови может быть любая, но с положительным резусом», — отметила Мазур.

Боголюбов пояснил, что, прежде чем биоматериал пополнит банк спермы, кандидата ждет обследование, которое оплачивает клиника. По его словам, нужно сдать спермограмму для оценки количества и жизнеспособности сперматозоидов. Также потребуется консультация узких специалистов — к примеру, врача-генетика. Даже будучи «совершенно здоровым», мужчина может иметь скрытые генетические заболевания.

Сколько стоит биоматериал донора спермы

По словам Мазур, учитывая затраты клиники на всестороннее исследование здоровья доноров, сперма сдается не разово, а регулярно в течение трех-восьми месяцев. За одну сдачу платят примерно пять тысяч рублей: 25 процентов непосредственно после процедуры, остальное — спустя полгода. Это продиктовано требованиями российского законодательства. Замороженный биоматериал помещают на полугодовой карантин, позволяющий исключить сифилис, гепатиты всех видов и ВИЧ-инфекцию.

Если донор три месяца ходит в клинику пару раз в неделю, ему в совокупности выплатят в среднем 30 тысяч рублей. Еще 90 тысяч рублей он получит через шесть месяцев, после окончания карантина для биоматериала. Затем мужчина сможет сдавать сперму постоянно и зарабатывать на этом до 400 тысяч рублей в год Анжела Мазур Руководитель по развитию европейского направления и донорских программ клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGG)

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