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12:27, 31 октября 2022Мир

Эрдоган заявил о намерении Турции продолжить соблюдать зерновую сделку

Эрдоган заявил, что Турция продолжит соблюдать зерновую сделку, несмотря на колебания РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция продолжит соблюдать зерновую сделку для решения проблемы продовольственной безопасности, несмотря на колебания России. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы стремились поставлять пшеницу, произведенную на Украине и в России, в страны, столкнувшиеся с угрозой голода. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить человечеству», — сказал турецкий лидер.

Ранее стало известно, что команды Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки после выхода из нее России. ООН уже согласовала с Киевом и Анкарой план передвижения 16 судов на 31 октября. Организация также намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула, в следующий понедельник, 7 ноября.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Анжелика Бережная
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