Выданную жителю Краснодара повестку назвали фейковой

Информация о том, что житель Краснодара получил повестку 29 октября, не подтвердилась

Telegram-канал «ЧТД» 29 октября разместил публикацию, в которой сообщалось, что 23-летний житель Краснодара утром того же дня получил повестку с требованием явиться в военкомат 1 ноября. Пост также сопровождался фотографией якобы полученной мужчиной бумаги.

Утверждалось, что в тот же день молодой человек пришел в комиссариат, где ему сообщили, что он будет призван на службу в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации и направлен в Херсонскую область. Отмечалось, что у получившего повестку есть двое детей, при этом он никогда не служил, а только учился на военной кафедре. В посте Telegram-канал ссылается на своего подписчика, его имя и какие-либо другие данные не указываются.

В оперативном штабе Краснодарского края указанную повестку назвали фейковой. Там пояснили, что реальные повестки, которые ранее выдавались на территории Кубани, выглядели иначе: они были другой формы и состояли из нескольких отрывных частей. Кроме того, на подобных документах обязательно должна иметься подпись выдавшего их военного комиссара. На распространявшихся же в сети снимках видно, что подпись на повестке отсутствует, кроме того, в тексте печати, которая на ней стоит, пропущена одна буква в слове «министерство».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 октября заявил, что регион полностью выполнил задачи, поставленные в рамках частичной мобилизации, сообщалось на официальном портале администрации Кубани. Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу в тот же день доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, все заявленные 300 тысяч человек были призваны, и дополнительных мобилизационных мероприятий в стране проводить не планируется.

Публикация не получила распространения в СМИ и ограниченно распространялась в соцсетях (1, 2). При этом большое количество СМИ опубликовало материалы с опровержением информации. В частности, материалы о фейковых повестках появились на сайтах «МК», 93.ru, «Кубанские новости» и «Коммерсантъ».