Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:12, 31 октября 2022Забота о себе

Врачи нашли связь между первым сексом и женским иммунитетом

Американские ученые обнаружили, что начало половой жизни меняет иммунитет женщины

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Начало половой жизни меняет иммунитет женщины, обнаружили ученые Института медицины Университета Вашингтона. О том, что американские врачи нашли связь между первым сексом и женским иммунитетом, сообщило издание news-medical.net.

Ученые обратили внимание, что у девушек от 15 до 24 лет риск заразиться заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП) выше, чем у женщин постарше. Как рассказал ведущий автор исследования, гинеколог Шон Хьюз, специалисты изучили изменения иммунитета женщин до и после начала половой жизни, чтобы узнать, влияет ли сексуальный дебют на уязвимость к ЗППП.

Исследования показали, что после сексуального дебюта в организме женщины начинают активнее вырабатываться защитные иммунные белки. При этом ученые не уверены, повышает это риск заболевания или понижает. Кроме того, они не могут точно сказать, вызвано ли такое изменение именно сексуальной активностью.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ученые предположили, что подобный иммунный ответ может быть связан со стимулированием репродуктивной функции или является механизмом защиты от инфекций.

Ранее эксперт Кейт Тейлор назвала способы вернуть сексуальную жизнь супругам старше 70 лет. По ее словам, пожилым парам, которые из-за возраста не могут похвастаться хорошим здоровьем, нужно получать удовольствие от подготовки к сексу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Экс-президент Лула да Силва одержал победу на выборах в Бразилии
Маск анонсировал пересмотр процесса верификации в Twitter
Мужчина оригинально отомстил брату за испорченную свадьбу и разрушил его жизнь
Раскрыто влияние жизни в мегаполисе на сердечно-сосудистую систему
Рассекречены документы о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ
Побывавшая на пляжном курорте Европы россиянка раскрыла способ дешево отдохнуть
В Германии оспорили безукоризненность США
Врачи нашли связь между первым сексом и женским иммунитетом
Российский военный заявил о странном поведении украинских диверсантов
Диетолог посоветовала 10 продуктов для похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.