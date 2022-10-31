Американские ученые обнаружили, что начало половой жизни меняет иммунитет женщины

Начало половой жизни меняет иммунитет женщины, обнаружили ученые Института медицины Университета Вашингтона. О том, что американские врачи нашли связь между первым сексом и женским иммунитетом, сообщило издание news-medical.net.

Ученые обратили внимание, что у девушек от 15 до 24 лет риск заразиться заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП) выше, чем у женщин постарше. Как рассказал ведущий автор исследования, гинеколог Шон Хьюз, специалисты изучили изменения иммунитета женщин до и после начала половой жизни, чтобы узнать, влияет ли сексуальный дебют на уязвимость к ЗППП.

Исследования показали, что после сексуального дебюта в организме женщины начинают активнее вырабатываться защитные иммунные белки. При этом ученые не уверены, повышает это риск заболевания или понижает. Кроме того, они не могут точно сказать, вызвано ли такое изменение именно сексуальной активностью.

Ученые предположили, что подобный иммунный ответ может быть связан со стимулированием репродуктивной функции или является механизмом защиты от инфекций.

Ранее эксперт Кейт Тейлор назвала способы вернуть сексуальную жизнь супругам старше 70 лет. По ее словам, пожилым парам, которые из-за возраста не могут похвастаться хорошим здоровьем, нужно получать удовольствие от подготовки к сексу.