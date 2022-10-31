В Генштабе заявили о готовности к осеннему призыву

В Генштабе заявили о готовых запасах обмундирования для начала осеннего призыва

В России для начала осеннего призыва готовы все необходимые запасы. Об этом заявил начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

«В военные комиссариаты заблаговременно завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска», — заявил Цимлянский.

Он добавил, что для призыва также созданы запасы имущества и оборудования. В Генштабе заверили, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. В 2022 году он начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября. На срочную службу будут призваны 120 тысяч человек.