В Германии заявили о неспособности помешать США размещать ядерное оружие

Экс-подполковник бундесвера Юрген Розе: Германия не является суверенным государством

Подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что Германия неспособна возразить Соединенным Штатам при размещении тактических ядерных бомб воздушного базирования B61-12 на территории Европы, поскольку ФРГ не является суверенным государством. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что принятие такого рода решений находится вне компетенции немецких властей. Розе напомнил, что план по модернизации ядерной бомбы существует уже много лет. Он указал, что в 2010 году Бундестаг твердо решил отозвать оставшееся ядерное оружие с авиабазы Бюхель (Buechel), находящейся неподалеку от города Кохем. «Но сейчас федеральное правительство просто молча наблюдает, как американцы размещают там модернизированные боезаряды», — сказал подполковник.

Розе пояснил, что немецкое правительство не может вмешаться из-за своего непростого положения, несмотря на то, что происходящее является нарушением всех данных прежде обещаний. Кроме того, на сегодняшний день ни одна ядерная держава не следует соглашению о запрете ядерного оружия, добавил он. Если Германия откажется подчиняться, она лишится поставок газа, которыми руководят в большей степени США.

27 октября стало известно о намерении США ускорить размещение B61-12 в Европе. Уточнялось, что ядерные бомбы можно будет использовать с европейских авиабаз уже к декабрю текущего года.