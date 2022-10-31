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12:10, 31 октября 2022Путешествия

В Германии стали опасаться за будущее ресторанов и отелей из-за энергокризиса

Официанты в ФРГ пожаловались, что клиенты перестали оставлять чаевые из-за энергокризиса

Фото: Christian Mang / Reuters

Резкий рост расходов на энергоносители и подорожание продуктов питания поставили существование многих ресторанов и отелей Германии под угрозу. Об этом РИА Новости рассказали работники отрасли.

По данным опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, проведенного в октябре, среди 3850 представителей бизнеса, свыше 66 процентов местных объектов гостеприимства ФРГ опасаются за будущее на фоне возникшего в стране энергокризиса. Более того, ожидается, что 2022 год может стать третьим убыточным годом подряд для отрасли.

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Так, официант, работающий в одном из баров Берлина, пожаловался, что клиенты практически перестали оставлять чаевые. «Я и не рассчитываю, что мне будут давать 20 евро с заказа, но ведь можно оставлять хотя бы один-два евро в благодарность за обслуживание», — заявил собеседник агентства.

По словам другого официанта берлинского ресторана, несмотря на то, что заведение, в котором он работает, не испытывает недостатка в посетителях, заказы стали скромнее. «Некоторые гости приходят с компанией и заказывают только тарелку супа или кружку пива, пока их друзья обедают, а есть и те, кто просит принести только стакан воды», — добавил он.

По данным источника, гораздо хуже дела обстоят у вьетнамского ресторана, расположенного в западной части Берлина. В обеденное время там занят только один столик. При этом работник заведения подчеркнул, что некоторые постоянные гости стали заказывать более дорогие блюда. «Говорят, боятся, что если они подорожают еще, то позже не смогут их себе позволить», — пояснил он.

Ранее в октябре турецкие турагентства предложили переживающим энергетический кризис европейцам, в частности, пенсионерам, «зимние туры» на местные курорты. Их стоимость варьируется от 60 до 616 тысяч рублей в зависимости от предпочтений путешественников.

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Фариза Бацазова
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