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18:14, 31 октября 2022Экономика

Пенсионной системе Германии предсказали крах через пять лет

Bild: пенсионная система Германии станет нежизнеспособной без реформ через 5 лет

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пенсионная система Германии станет финансово нежизнеспособной без реформ и может обрушиться уже через 5 лет, пишет Bild со ссылкой на слова главы Конфедерации немецких ассоциаций работодателей Райнера Дульгера.

По мнению Дульгера, экономика Германии слабеет, а социальная система находится на грани краха. Он предсказал резкий рост расходов госбюджета страны, в случае если пенсионный возраст не будет увеличиваться вместе с ростом средней продолжительности жизни. «Не должно быть такого, что увеличение продолжительности жизни приводило бы к удлинению среднего срока нахождения на пенсии», — заявил чиновник.

При этом нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, еще будучи министром финансов страны в 2021 году, отверг идею повысить пенсионный возраст в стране с 67 до 68 лет, назвав это социально несправедливым. Тогда Шольц указал, что нет реальной необходимости повышать пенсионный возраст, несмотря на то что группа правительственных экономических консультантов предлагала поднять порог до 68 лет к 2024 году.

Пенсионная система Германии не менялась с момента объединения Восточной и Западной частей в начале 1990-х годов. По словам Дульгера, реформы нужно провести безотлагательно и относиться к этому так же серьезно, как и к изменениям климата.

Ранее Федеральное статистическое управление Германии спрогнозировало, что каждый шестой житель ФРГ старше 65 лет рискует оказаться в нищете. А депутат бундестага Дитмар Барч отметил, что базовой пенсии может быть недостаточно для удовлетворения потребностей пожилых граждан.

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Данил Дмитриев
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