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15:02, 31 октября 2022Забота о себе

Врач оценил необходимость отдыхать от очков

Офтальмолог Сагоненко: из-за неправильного ношения очков может развиться косоглазие

Фото: K8 / Unsplash

Из-за неправильного ношения очков у ребенка может развиться косоглазие или амблиопия, предупредил офтальмолог, генеральный директор «Центра глазной патологии» Дмитрий Сагоненко. Врач дал ответ на вопрос, почему от очков не нужно отдыхать, в беседе с «Лентой.ру».

В отличие от контактных линз, очки не контактируют с поверхностью глаза и не оказывают негативного влияния на глазное яблоко, пояснил Сагоненко. Поэтому, вопреки расхожему мнению, нет никакой необходимости отдыхать от очков, при условии, что они подобраны правильно.

Установка, что «не нужно носить очки, чтобы глаза тренировались», также не имеет научного обоснования. Даже наоборот, если человек не пользуется коррекцией, то может развиться безвозвратное ухудшение зрения и косоглазие. Особенно такие риски велики в детском возрасте, когда зрительная система только формируется

Дмитрий Сагоненкоофтальмолог
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Офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Андрей Попов обратил внимание, что показания к ношению очков в каждом случае индивидуальны и зависят от рефракции у пациента. «В очках, выписанных офтальмологом для постоянного ношения, нужно ходить все время. Обычно это бывает в случае, если у человека экстремально плохое зрение, и он не ориентируется в пространстве без очков», — прокомментировал Попов.

Покупать и носить очки нужно строго по показаниям и только после консультации с врачом, а приобретать их следует исключительно в специализированных салонах оптики. Если носить неправильно подобранные очки, глаза будут напрягаться, и зрение только ухудшится, даже если в них только смотреть телевизор, подвел итог офтальмолог.

Ранее офтальмолог Ирина Хегай назвала методы борьбы с ложной близорукостью. Она отметила, что капли и упражнения помогут сохранить глаза здоровыми.

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Вера Владзиевская
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