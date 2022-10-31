Девочка помыла ноутбук отца с мылом и попала на видео

SCMP: девочка решила помочь отцу и помыла его компьютер в тазу с водой

Двухлетняя девочка в китайской провинции Шаньдун решила помочь пожаловавшемуся на грязный компьютер отцу и помыла ноутбук с мылом. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание SCMP.

Мать девочки пришла домой днем, когда ребенок должен был спать. «Я услышала какие-то звуки из ванной, зашла туда и увидела, что делает дочь. Я чуть не умерла от злости», — заявила китаянка. На снятом женщиной ролике видно, что ноутбук лежит в тазу с водой и мыльной пеной. Вода из крана течет в таз, а маленькая девочка ловит воду и смотрит на свои руки, чтобы убедиться, что они чистые.

Оказалось, девочка услышала, как ее отец по фамилии Ван пожаловался, что в ноутбуке скопилось очень много мусора, и поняла эту фразу буквально. Когда отец уснул, она решила помочь ему очистить ноутбук, купленный три года назад за девять тысяч юаней (77,6 тысячи рублей).

Мать остановила девочку и высушила ноутбук, но он так и не включился. Несмотря на это, китаянку позабавила попытка ребенка помочь. «Тогда мне хотелось стукнуть ее, чтобы преподать урок. Но потом я подумала, что она слишком маленькая, чтобы осознать свою ошибку», — пояснила мать.

Видео набрало 100 миллионов просмотров в китайских соцсетях. Многим понравилась непосредственность детского стремления помочь отцу. «Как старательно она сделала свое дело! Жаль только, что испортила компьютер», — написал автор одного из комментариев. «Эту девочку надо похвалить за внимательность и прилежность. В следующий раз пусть помоет мобильный телефон отца», — пошутил другой пользователь.

Некоторые пользователи рассказали о похожих случаях, произошедших в их семьях. «Моей младшей сестре нравилось мыть мобильные телефоны, когда ей было два или три года. Она утопила мой телефон, телефоны отца и матери. За это ей доставалось, но она не усваивала урок», — написал автор еще одного комментария.

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