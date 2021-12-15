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Ребенок случайно заказал сладостей на 63 тысячи рублей отцу на работу

Мальчик из Австралии поиграл на телефоне отца и заказал десертов на 63 тысячи рублей

Фото: Unsplash

Пятилетний мальчик из австралийского города Сидней случайно сделал от имени отца огромный заказ сладостей в магазине мороженого. Об этом сообщает Unilad.

Ребенок поиграл на телефоне отца и случайно заказал через приложение UberEats итальянское мороженое на сумму 1200 австралийских долларов (63 тысячи рублей). Заказ был оформлен на рабочий адрес отца. Когда водитель привез лакомства, произошел неловкий момент.

Отцу пришлось расплатиться за мороженое, итальянский десерт дульсе де лече, пирожные, конфеты и бутылки с молоком.

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Магазин десертов Джелато Мессина поделился этой историей со своими подписчиками в сторис в Instagram и показал на фотографиях объем заказа.

В комментариях подписчики начали спорить, как они наказали бы своих детей, если бы они совершили такой поступок. Один из них написал: «Я бы, наверное, запретила ему есть мороженое». Другой отметил: «Я бы, наверное, забрал деньги из его копилки».

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка из Китая случайно заказала 100 порций лапши с доставкой на дом и объяснила отцу, что была голодна. Курьеру пришлось семь раз подняться на 13-й этаж, чтобы доставить все порции лапши заказчице.

Алиса Дмитриева
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