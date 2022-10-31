Госдеп оценил возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина на G20

Госдепартамент оценил возможность встречи Джо Байдена с Си Цзиньпином на G20

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оценил возможность встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на G20. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американские власти пока не подтверждают встречу политиков, однако такая возможность прорабатывается.

«Как уже заявлялось ранее, лидеры двух стран поручили своим командам проработать возможность встречи в предстоящие недели, однако я предлагаю вам запросить Белый дом относительно дальнейших шагов на данном направлении», — заявил Прайс в ходе регулярного брифинга.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И. В ходе телефонного разговора они обсудили спецоперацию России, а также ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность.