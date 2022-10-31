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20:33, 31 октября 2022Экономика

Средства российской «дочки» Hyundai арестованы

Арбитражный суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai

Фото: Артем Рамазани-Зубов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры на средства российской «дочки» Hyundai — ООО «Хендэ Инжиниринг Рус», следует из материалов картотеки суда.

Иск подала строительная компания «СтройТехИмпорт». Та в конце прошлого года захотела взыскать с «дочки» Hyundai около 16 миллионов рублей. В эту сумму входила задолженность по одному из договоров о строительстве завода, а также проценты за уклонение от уплаты.

Теперь суд посчитал обоснованными опасения истца по поводу того, что компания может уйти из России, а потому арестовал средства в размере 16 миллионов рублей. В «СтройТехИмпорт» заявили, что в случае ухода Hyundai из России могут возникнуть риски неисполнения судебного решения о взыскании средств с ответчика.

Между тем завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил простой до декабря, передает «Интерфакс». Там приостановили выпуск автомобилей с 1 марта из-за сложностей с поставками комплектующих. По данным СМИ, Hyundai думает о продаже завода, так как больше «не может вести нормальную финансовую деятельность».

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Платон Щукин
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