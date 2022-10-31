В Ирландии рассказали о надвигающемся коллапсе из-за украинских беженцев

Irish Examiner: расселение беженцев из Украины в отелях уничтожает туротрасль Ирландии

Расселение украинских беженцев в Ирландии уничтожает туристическую отрасль страны. Об этом пишет The Irish Examiner.

В частности, председатель Ирландской гостиничной федерации графства Керри Бернадетт Рэндлс указала, что 3741 место в местных отелях выделены под нужды украинцев. Теперь же, отметила она, возникают опасения, что в регионе хватит номеров для размещения туристов, что повлечет последствия для кафе, баров и гостевых домов в небольших городах на юге Керри.

«Вопрос в том, сколько Керри сможет выдержать еще, когда школы и медицинские учреждения уже заполнены?», — добавила отельер.

Местный врач общей практики и медицинский директор Southdoc Гэри Стэк также предупредил, что службы здравоохранения в Килларни, городе с наибольшей концентрацией беженцев в стране, близки к коллапсу.

28 октября опрос социологической фирмы Ipsos показал отношение жителей Ирландии к беженцам с Украины. По данным исследования, 61 процент ирландцев обеспокоен слишком большим наплывом украинских мигрантов. Также отмечается, что около 56 процентов респондентов считают, что Ирландия должна продолжать принимать беженцев с Украины вне зависимости от их количества.