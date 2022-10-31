Япония тайно потратила десятки миллиардов на спасение национальной валюты

Bloomberg: Минфин Японии потратил рекордные $42,2 млрд на валютные интервенции в октябре

Министерство финансов Японии потратило рекордные 42,2 миллиарда долларов на валютные интервенции в октябре, пытаясь спасти национальную валюту от удешевления по отношению к доллару. Об этом пишет Bloomberg.

Валютные интервенции на десятки миллиардов проводились тайно, без объявления со стороны Минфина и Центрального банка страны. При этом в сентябре, проводя свою первую за 24 года валютную интервенцию, правительство заявило об этом официально. Такие меры понадобились, чтобы сдержать ослабление иены по отношению к доллару — к 20 октября американская валюта достигла 152 иен.

21 октября произошло резкое укрепление иены до уровня ниже 147. Согласно свежему отчету Минфина страны, именно в этот день правительство потратило на интервенции 37,2 миллиарда долларов. Трейдеры подозревают, что интервенции проводились в ограниченном масштабе и 24 октября. По мнению аналитиков, нынешняя стратегия властей заключается в том, чтобы не тратить деньги на поддержку валюты слишком часто, а «выбирать правильный момент, когда можно оказать наибольшее влияние».

«У Японии все еще должно быть более десяти триллионов иен наличными, поэтому крупные интервенции на уровне, который мы видели в сентябре и октябре, могут произойти еще три-пять раз», — сказал экономист Ацуши Такеда из Исследовательского института Иточу.

21 октября сообщалось, что годовая инфляция в Японии достигла трех процентов в сентябре впервые с 1991 года, что стало рекордом, если не учитывать скачок 2014 года, когда на цены в стране повлияло увеличение налогов с продаж. Рост инфляции в стране в этом году произошел на фоне подорожания энергоресурсов и продовольственных товаров.