Россиянина осудили на девять лет за убийство 42-летней знакомой в ходе ссоры

В Ярославской области осудили на девять лет мужчину за убийство знакомой во время ссоры

В Ярославской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 31-летнего местного жителя за убийство 42-летней женщины. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2021 года потерпевшая из Рыбинска пропала без вести. Ее искали сотрудники уголовного розыска и волонтеры поисково-спасательных отрядов. Тело женщины нашли в Каменниковском тракте. Выяснилось, что мужчина убил знакомую в ходе ссоры.

Ранее стало известно, что в Татарстане суд дал 23 года мужчине, забившему топором до смерти двоих друзей из-за конфликта.