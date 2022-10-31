Иранских журналисток обвинили в шпионаже из-за освещения смерти избитой девушки

Двух иранских журналисток обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ из-за освещения смерти Амини

Двух иранских журналисток — Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади — обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ из-за освещения смерти 22-летней Махсы Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Об этом пишет The Washington Post.

В совместном заявлении Министерства разведки Ирана и разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции утверждается, что обе журналистки прошли обучение за границей и были посланы, чтобы распространять дезинформацию в стране.

«ЦРУ вместе с британскими, израильскими и саудовскими шпионскими агентствами планировали устроить общенациональный бунт в Иране с целью совершения преступлений против великой нации Ирана и его территориальной целостности», — говорится в заявлении ведомств.

С конца сентября Хамеди и Мохаммади находятся в тюрьме Эвин. За шпионаж в пользу ЦРУ им грозит смертная казнь. Главные редакторы СМИ, в которых работали журналистки, считают, что сотрудницы всего лишь выполняли свою работу.

Как уточняет The Washington Post, Хамеди была автором репортажа о больнице, где скончалась Амини после госпитализации. Ее коллега Мохаммади написала материал с похорон девушки.

Амини задержали в Иране 13 сентября. Девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба и отвезли в участок «для разъяснительной беседы». Через некоторое время ее доставили в больницу, где она скончалась. Семья погибшей считает, что причиной смерти стали избиения, которым Амини, предположительно, подверглась в участке. После ее гибели в стране начались массовые протесты. Возмущение жителей республики вызвал тот факт, что официальной причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем.