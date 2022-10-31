Пьяная женщина подожгла домик российского священника рядом с часовней
В Красноярском крае полицейские задержали 36-летнюю женщину за поджог кельи сельского священнослужителя. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, фигурантка выпивала с подругой. Затем она решила сходить к служителю храма, чтобы выяснить отношения. Там подозреваемая поссорилась со священником. Вскоре женщина подожгла домик рядом с часовней, но потерпевшего там не было.
Мотивом преступления стало то, что мать задержанной восемь лет убирала жилище священника бесплатно. Это сильно раздражало фигурантку, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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