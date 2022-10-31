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16:43, 31 октября 2022Бывший СССР

У украинской компании закончились запасы энергооборудования

В ДТЭК заявили о закончившемся оборудовании для восстановления энергосистемы Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У украинской энергокомпании ДТЭК закончился запас оборудования для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Дмитрий Сахарук, сообщается в Telegram-канале издание «Страна.ua».

По его словам, запасы оборудования на складах ДТЭК закончились после первых двух волн ракетных ударов. «Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого», — отметил он.

Сахарук добавил, что в настоящей момент энергетическая компания пытается приобрести или получить необходимое оборудование у партнеров. «Сейчас это проблема у всех энергетиков», — подчеркнул директор.

Ранее стало известно о введении на Украине экстренных мер отключения электроэнергии. В офисе президента республики сообщили, что такие меры вызваны тем, что системы противовоздушной обороны не смогли отбить все ракеты и некоторые из них попали по объектам критической инфраструктуры.

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Георгий Нестеров
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