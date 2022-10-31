Порноактриса побывала в «Макдоналдсе» в Европе и разочаровалась

Американская порноактриса Lena The Plug назвала разочаровывающим «Макдоналдс» в Париже

Американская порноактриса и блогерша Лена Нерсесян, более известная как Lena The Plug, побывала в «Макдоналдсе» в Париже и осталась недовольна блюдами. Видео о походе в ресторан быстрого питания она опубликовала на своем YouTube-канале.

Lena The Plug отметила, что куриные наггетсы в европейском «Макдоналдсе» ей понравились. Однако заказанный ею сэндвич с курицей и беконом был холодным. Другой сэндвич во французском стиле девушка не стала пробовать, так как на ощупь он показался ей похожим на пластиковый.

У одного из заказанных порноактрисой десертов, по ее словам, был слишком ненатуральный вкус. «Боже мой, это выглядит ужасно. Это буквально похоже на бургер с шоколадом. Что за ерунда?» — возмутилась Lena The Plug, открыв другой десерт. Она указала, что шоколад в нем не был расплавлен, как было показано в меню. «"Макдоналдс" в Париже был большим разочарованием», — заключила она.

Ранее Lena The Plug описала трудности, с которыми она сталкивается при воспитании маленькой дочери. Порноактриса призналась, что из-за ребенка не может ходить по магазинам, и сравнила свою жизнь с зоопарком.