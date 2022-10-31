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10:34, 31 октября 2022Забота о себе

Тиктокер нашел отвратительную причину отказаться от мебели с рук

Тиктокер купил подержанный стул и обнаружил в нем полчища тараканов

Кадр: @blocheadkg / TikTok

Тиктокер с ником @blocheadkg обнаружил полчища тараканов в стуле, который купил с рук. На видео, в котором мужчина нашел отвратительную причину отказаться от подержанной мебели, обратило внимание издание The Sun.

В ролике мужчина показывает купленный стул в своем гараже. Чтобы продемонстрировать проблему, он подходит к нему и стучит им об пол. После этого со стула начинают сыпаться тараканы. В конце видео мужчина объявляет, что это был последний раз, когда он решился купить вещь с рук.

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Клип набрал более 380 тысяч лайков. В комментариях пользователи TikTok подтвердили, что такое случалось и с ними, и от тараканов после такого было невозможно избавиться.

Ранее сообщалось, что тиктокер Эллис Ллойд Джонс обнаружил в ухе наклейку с яблока, которое он съел несколько лет назад. Мужчина нашел инородный предмет, когда купил устройство для чистки ушей.

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Александра Лисица
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