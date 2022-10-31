Суд признал незаконность пометки «склонен к предательству» в военном билете

Суд признал недействительной запись «склонен к предательству» в военном билете россиянина

Волгоградский гарнизонный военный суд признал незаконность пометки «склонен ко лжи и обману» в военном билете российского контрактника. Соответствующую запись оставили в документе военного после отказа участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщил в Telegram юрист Павел Чиков.

Иск в военный суд подал бывший военнослужащий Руслан Махно. В его военном билете, фотографию которого прикладывает Чиков, была оставлена запись «Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины». Суд обязал командира войсковой части привести записи в военном документе в порядок, согласно нормам.

Информацию об этом подтвердил изданию РБК представитель суда. «Запись в военном билете Махно признана недействительной. В течение месяца с момента вступления решения суда в силу командир войсковой части должен привести запись в военном билете в соответствие с нормативными актами», — сказали в суде

По данным адвоката Максима Гребенюка, к августу было подано как минимум два административных иска в суды об аннулировании подобных записей в военных билетах. Помимо этого, подано еще пять административных исков о восстановлении на службе после отказа от дальнейшего участия в спецоперации.

В апреле Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале опубликовало пост, в котором говорилось, что информация о выставлении «штампа о предательстве» в военных билетах является фейком.