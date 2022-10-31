В ООН описали позицию России по зерновой сделке

Замгенсека ООН Гриффитс: Россия не вышла из зерновой сделки, а приостановила участие в ней

Россия не вышла из зерновой сделки, а остается стороной инициативы, поскольку связана обязательствами по ней. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на брифинге для журналистов. Его цитирует ТАСС.

«Они приостановили [участие в инициативе]. Они не вышли из нее. Они не прекратили участие. Разница в том, что, будучи стороной это черноморской зерновой инициативы, они все еще связаны (обязательствами по ней — прим. «Ленты.ру»)», - пояснил Гриффитс, отметив, что договор продолжает действовать.

Дипломат выразил надежду, что Россия, как и другие участники сделки, не будут атаковать суда и инфраструктуру, задействованную в рамках инициативы.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Военное ведомство настаивает, что к случившемуся была причастна Великобритания.