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18:21, 31 октября 2022Экономика

В России появится новая платежная система

Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Небанковская кредитная организация «Инкахран» (дочерняя компания МКБ), предоставляющая услуги в сфере инкассации, зарегистрирована Центробанком в качестве оператора новой платежной системы «Астрасенд», свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Через систему россияне смогут переводить денежные средства за рубеж и внутри страны, как указано в документах, опубликованных на сайте платежной системы. Переводы осуществляются в долларах и рублях. Перечень стран, куда можно будет отправлять деньги, будет представлен через некоторое время.

«Астрасенд» стала второй системой, зарегистрированной Банком России в 2022 году — первая система Hello появилась в реестре в апреле текущего года. Как писали «Ведомости», Hello выполняет функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор ведет работу с зарубежными партнерами по альтернативам карте «Мир». Планы по созданию аналоговой системы появились на фоне прекращения работы международных платежных систем Visa и Mastercard в России из-за западных санкций.

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Мария Грушко
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