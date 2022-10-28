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15:37, 28 октября 2022Экономика

ЦБ заявил о работе над альтернативой карте «Мир»

Набиуллина заявила, что ЦБ работает над альтернативой карте «Мир»

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России ведет работу с зарубежными партнерами по альтернативам карте «Мир». Об этом сообщила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она также заявила, что возможности увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан свыше 10 тысяч пока нет.

Ранее сообщалось, что два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Один из них рассматривает перспективы работы только в Турции, а второй— еще и в ОАЭ.

В настоящее время карты «Мир» принимают в десяти странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. При этом в некоторых из них россияне сталкиваются с трудностями при работе с платежной системой.

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Варвара Кошечкина
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